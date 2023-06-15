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Кубок России

Кузнецов – о формате Кубка России: Бред какой-то

15 Июня 2023 • 21:34 Комментировать (1)

Бывший футболист московского ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о формате Кубка России, который впервые был использован в прошедшем сезоне.

Кузнецов отметил, что ему не понравились нововведения, так как слишком много игр, ведь тому же «Акрону» нужно было обыграть все московские команды, чтобы пройти куда-то, поэтому он считает этот формат полным бредом.

«Конечно, лучше вернуться к формату, который был до этого. Но я бы сделал равные условия, чтобы было по две игры — дома и на выезде. Ты можешь всегда исправить ситуацию, если надо добиться какого-то результата — это намного интереснее», - добавил он в разговоре с «Чемпионатом».

Напомним, что победителем Кубка России стал ЦСКА, который в финале турнира оказался сильнее «Краснодара» по итогам серии 11-метровых ударов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Дмитрий Кузнецов
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Комментарии (1)
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Cruyff
15 Июня 2023 в 21:58
всё правильно, но к сожалению всё зависит от людей которые принимают такие смешные решения поэтому для меня этот розыгрыш Кубка неинтересен это моё личное мнение это шапито к сорту не относящееся
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