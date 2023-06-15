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Кубок России

Сёмин: Новый формат Кубка России чересчур сложный

15 Июня 2023 • 20:36 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о новом формате Кубка России.

Специалист считает формат, который впервые был использован в прошедшем сезоне, чересчур сложным, к тому же, по его мнению, в финальном матче должно было быть дополнительное время, так как там происходят все самые интересные моменты.

«Но были и положительные стороны в Кубке. Одна из них — «Акрон». Прошли очень далеко, показывали хорошую игру и были большим сюрпризом», - приводит слова Семина «Чемпионат».

Напомним, что победителем национального Кубка стал московский ЦСКА, который в финале по итогам серии 11-метровых ударов оказался сильнее «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин Кубок России
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