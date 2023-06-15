Гранат раскритиковал формат Кубка России

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат высказался о формате Кубка России.

Экс-игрок сборной России отметил, что необходимо его изменить, так как ему непонятно, почему проигравшая команда дошла до финала.

«Когда в плей-офф команда вылетает, то она должна вылетать. Хочется, чтобы было больше игр. Можно сделать групповой этап, а после него обычный плей-офф», - приводит слова Граната «Чемпионат».

Напомним, что победителем национального Кубка стал московский ЦСКА, который в финале турнира по итогам серии 11-метровых ударов оказался сильнее «Краснодара», который в первом раунде плей-офф Верхней сетки уступил столичному клубу.