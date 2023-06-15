Виктор Гусев рассказал, как изменил бы формат Кубка России

Спортивный комментатор Виктор Гусев поделился мнением о новом формате проведения Кубка России и предложил свой вариант.

«Принцип любого Кубка - это прямое выбывание. Я хотел бы видеть кубковое противостояние в виде не двух, а одного матча. С самого низа сетки. Поле - по жребию. В случае ничьей - переигровка», - рассказал комментатор в беседе с журналистом «Чемпионата».

Напомним, что в минувшем розыгрыше Кубка России победителем стал московский ЦСКА. В финальном поединке подопечные Владимира Федотова встречались с «Краснодаром». Игровое время матча завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «армейцы» - 6:5.