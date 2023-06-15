Кечинов высказался о формате проведения Кубка России

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Кечинов рассказал, что думает о новом регламенте Кубка России.

«Мы все понимаем, что Кубок - это игра на выбывание. Надо вернуть то, что достойно названия «Кубок». Нужно, чтобы смысл был именно в игре на выбывание», - приводятся слова Кечинова на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что в завершившемся розыгрыше Кубка России триумфатором стал московский ЦСКА. В суперфинале турнира подопечные Владимира Федотова отпраздновали победу над «Краснодаром» в серии послематчевых пенальти – 6:5. Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1.