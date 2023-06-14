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Кубок России

Червиченко: «Безбородов активным образом помогал ЦСКА в суперфинале - всё по сценарию»

14 Июня 2023 • 12:29 Комментировать (1)

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о судействе Владислава Безбородова в суперфинале Кубка России.

«Безбородов активным образом помогал ЦСКА в суперфинале - выдумал пенальти. Всё по сценарию. Когда назначали Безбородова, у меня не было сомнений, на чьей стороне будут симпатии свистка», - приводит слова Червиченко издание «Чемпионат».

Финальный поединок Кубка России состоялся в минувший уик-энд. В игровое время команды не смогли выявить победителя, завершив встречу со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты ЦСКА – 6:5.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Червиченко Владислав Безбородов
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14 Июня 2023 в 12:38
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