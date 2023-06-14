Чалов обратился к фанатам ЦСКА после победы в Кубке России

Центрфорвард московского ЦСКА Фёдор Чалов обратился к поклонникам команды после триумфа в суперфинале Кубка России. В решающем матче «армейцы» отпраздновали победу над «Краснодаром».

«Сохраним эти воспоминания в сердце. Большое спасибо болельщикам за поддержку на протяжении всего сезона! Кубок наш. Порадуемся, отдохнём и продолжим путь к новым вершинам!» - гласит сообщение нападающего в социальных сетях.

В суперфинале Кубка страны ЦСКА встречался с «Краснодаром». Игровое время поединка завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались «армейцы» - 6:5.