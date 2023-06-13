Гранат дал оценку игре Акинфеева в суперфинале Кубка России

Экс-игрок столичного «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением об игре вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева в финальном матче Кубка России против «Краснодара».

«Акинфеев в очередной раз продемонстрировал класс и мастерство. Тут всё очевидно. Можно со стопроцентной уверенностью говорить, что Игорь - легенда ЦСКА и всего российского футбола», - приводятся слова Владимира на страницах издания «Чемпионат».

Суперфинал Кубка России состоялся в минувший уик-энд. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. Голы в активе Фёдора Чалова и Джона Кордобы. В серии пенальти точнее оказались «армейцы» - 6:5.