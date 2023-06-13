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Кубок России

Гранат: «Было бы несправедливо, если бы «Краснодар» выиграл Кубок России»

13 Июня 2023 • 13:48 Комментировать

Экс-футболист столичного «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о результате суперфинала Кубка России между московским ЦСКА и «Краснодаром».

«ЦСКА заслуженно стал обладателем кубка. Было бы несправедливо, если бы «Краснодар» выиграл. Как команда, которая уже вылетела из Кубка, может стать победителем? Так быть не должно», - передает слова Граната издание «Чемпионат».

Напомним, что финальный матч прошел в Москве завершился вничью со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Фёдор Чалов и Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки ЦСКА – 6:5.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владимир Гранат
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