Гранат: «Было бы несправедливо, если бы «Краснодар» выиграл Кубок России»

Экс-футболист столичного «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о результате суперфинала Кубка России между московским ЦСКА и «Краснодаром».

«ЦСКА заслуженно стал обладателем кубка. Было бы несправедливо, если бы «Краснодар» выиграл. Как команда, которая уже вылетела из Кубка, может стать победителем? Так быть не должно», - передает слова Граната издание «Чемпионат».

Напомним, что финальный матч прошел в Москве завершился вничью со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Фёдор Чалов и Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки ЦСКА – 6:5.