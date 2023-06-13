Мойзес высказался о незабитом пенальти в суперфинале Кубка России

Футболист столичного ЦСКА Мойзес прокомментировал свой нереализованный пенальти в серии 11-метровых в суперфинале Кубка России против «Краснодара».

«Тот, кто выходит на поле, либо забьёт, либо нет. Я не забил. Но необходимо держать голову холодной. Даже если бы мы не стали обладателями кубка, я бы продолжил свою карьеру с честью», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Мойзес выступает за ЦСКА на правах аренды из бразильского «Интернасьонала».

Финальный поединок Кубка России завершился вничью со счетом 1:1. Голы забили Чалов и Кордоба. В серии пенальти выиграли «армейцы» - 6:5.