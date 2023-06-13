Защитник ЦСКА Мойзес: «Целью нашего сезона было выиграть Кубок России»

Защитник столичного ЦСКА Мойзес прокомментировал победу «армейцев» в суперфинале Кубка России с «Краснодаром».

«Мы все очень счастливы. Целью нашего сезона было выиграть Кубок. Рад, что смог выиграть свой первый трофей в ЦСКА. Будем стараться дальше», - передает слова футболиста издание «Чемпионат».

Финальный поединок турнира состоялся в воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. В игровое время ЦСКА и «Краснодар» не смогли выявить победителя, завершив встречу со счетом 1:1. Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее были «армейцы» - 6:5.