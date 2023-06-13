Дивеев: «Победа с ЦСКА в Кубке России - самый счастливый день в жизни»

Центральный защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу в суперфинале Кубка России. В решающем поединке «армейцы» одолели «Краснодар».

«Победа с ЦСКА в Кубке России - самый счастливый день в жизни. По крайней мере, пока», - передает слова Дивеева издание «Чемпионат».

Финальный матч Кубка России состоялся на стадионе «Лужники» в минувший уик-энд. В игровое время была зафиксирована ничья, а в серии пенальти победил ЦСКА – 6:5.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги Дивеев провел 20 поединков, в которых забил два мяча, сделал одну голевую передачу и получил желтую карточку.