Борис Игнатьев оценил игру Акинфеева в суперфинале Кубка России

Футбольный специалист Борис Игнатьев оценил вклад вратаря Игоря Акинфеева в победу московского ЦСКА в суперфинале Кубка России.

«Выиграть Кубок - большое завоевание для любого клуба. Игорь ещё раз показал, насколько он талантливый. Реакция футболистов подтверждает, что они по достоинству оценили вклад Акинфеева в победу», - приводятся слова эксперта на страницах издания «Чемпионат».

Финальный поединок Кубка России состоялся в минувший уик-энд. В основное время команды не смогли выявить победителя, сыграв вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее были «армейцы» - 6:5.