Бородюк высказался о победе ЦСКА в суперфинале Кубка России

Известный футбольный специалист Александр Бородюк поделился мнением о суперфинале Кубка России, в котором московский ЦСКА встречался с «Краснодаром».

«Две команды показали равный футбол: не было явного преимущества у кого-то, пенальти - лотерея. Не скажу, что ЦСКА был сильнее «Краснодара». Но в серии пенальти всё более удачно сложилось для «армейцев», - передает слова тренера издание «Чемпионат».

Финальный поединок состоялся на стадионе «Лужники». Основное время противостояния завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее были игроки ЦСКА – 6:5.