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Кубок России

Бородюк высказался о победе ЦСКА в суперфинале Кубка России

13 Июня 2023 • 10:58 Комментировать

Известный футбольный специалист Александр Бородюк поделился мнением о суперфинале Кубка России, в котором московский ЦСКА встречался с «Краснодаром».

«Две команды показали равный футбол: не было явного преимущества у кого-то, пенальти - лотерея. Не скажу, что ЦСКА был сильнее «Краснодара». Но в серии пенальти всё более удачно сложилось для «армейцев», - передает слова тренера издание «Чемпионат».

Финальный поединок состоялся на стадионе «Лужники». Основное время противостояния завершилось вничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее были игроки ЦСКА – 6:5.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Александр Бородюк
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