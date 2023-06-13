Федотов оценил игру ЦСКА в суперфинале Кубка России

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов оценил выступление своей команды в финальном матче Кубка России против «Краснодара» в минувший уик-энд.

«ЦСКА в суперфинале не выдал суперматч. Было волнение, которое не давало нам раскрыться в атаке, чрезмерное желание завоевать трофей сковывало нас и мешало показывать более зрелую игру», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что финальный поединок Кубка России состоялся в прошлый уик-энд. В игровое время команды не смогли выявить победителя, завершив встречу вничью со счетом 1:1. В серии пенальти точнее оказались футболисты ЦСКА – 6:5.