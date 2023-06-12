Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги суперфинала Кубка России, в котором «Краснодар» потерпел поражение от московского ЦСКА (1:1, по пенальти 5:6).

- Скажем так, у «Краснодара» снова не получилось – остановились в одном шаге от трофея. Не хватило победы в одном матче, чтобы завоевать Кубок.

- В 2014 году «Краснодар» также проиграл в финале Кубка по пенальти, тогда «Ростову». Это вопрос психологии?

- Сейчас в «Краснодаре» другой состав. В этом финале встретились две команды, достойные друг друга. Одной из них повезло чуть больше, а другой чуть меньше, вот и всё. Тут всё вообще не из разряда психологии. Не было видно, что «Краснодар» боится ЦСКА. В принципе, хорошо играли и те, и другие. Матч выдался эмоциональный и драматичный. При этом решающую роль сыграл Акинфеев в серии пенальти. Было прямо видно, как его уверенность передавалась полевым игрокам ЦСКА.

- Ивичу надо было выпускать под серию пенальти Сафонова?

- Здесь не угадаешь. Это сейчас можно говорить, надо было или не надо. Можно было попробовать. Как объяснил сам тренер, Агкацев нормально стоял всю игру и заслужил поучаствовать в серии пенальти. В одном случае ему не повезло, когда он коснулся мяча руками, но тот всё равно залетел в его ворота. Зачастую Агкацев просто не угадывал, футболисты ЦСКА разводили его и мяч по разным углам.

- У «Краснодара» есть недосказанность в плане того, что он в своей истории ещё не выиграл ни одного трофея?

- Да. Конечно, хотелось, чтобы «Краснодар» выиграл. Он не то чтобы заслужил эту победу, но она была больше нужна «Краснодару» для дальнейшего развития клуба, чтобы всё-таки футболисты были вознаграждены за проделанную работу, и болельщики уже заждались трофея.