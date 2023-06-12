Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Экс-игрок «Кубани» Селин: «Победа в Кубке была нужнее «Краснодару», чем ЦСКА» эксклюзив

12 Июня 2023 • 19:18 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» и новороссийского «Черноморца» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги суперфинала Кубка России, в котором «Краснодар» потерпел поражение от московского ЦСКА (1:1, по пенальти 5:6).

- Скажем так, у «Краснодара» снова не получилось – остановились в одном шаге от трофея. Не хватило победы в одном матче, чтобы завоевать Кубок.

- В 2014 году «Краснодар» также проиграл в финале Кубка по пенальти, тогда «Ростову». Это вопрос психологии?

- Сейчас в «Краснодаре» другой состав. В этом финале встретились две команды, достойные друг друга. Одной из них повезло чуть больше, а другой чуть меньше, вот и всё. Тут всё вообще не из разряда психологии. Не было видно, что «Краснодар» боится ЦСКА. В принципе, хорошо играли и те, и другие. Матч выдался эмоциональный и драматичный. При этом решающую роль сыграл Акинфеев в серии пенальти. Было прямо видно, как его уверенность передавалась полевым игрокам ЦСКА.

- Ивичу надо было выпускать под серию пенальти Сафонова?

- Здесь не угадаешь. Это сейчас можно говорить, надо было или не надо. Можно было попробовать. Как объяснил сам тренер, Агкацев нормально стоял всю игру и заслужил поучаствовать в серии пенальти. В одном случае ему не повезло, когда он коснулся мяча руками, но тот всё равно залетел в его ворота. Зачастую Агкацев просто не угадывал, футболисты ЦСКА разводили его и мяч по разным углам.

- У «Краснодара» есть недосказанность в плане того, что он в своей истории ещё не выиграл ни одного трофея?

- Да. Конечно, хотелось, чтобы «Краснодар» выиграл. Он не то чтобы заслужил эту победу, но она была больше нужна «Краснодару» для дальнейшего развития клуба, чтобы всё-таки футболисты были вознаграждены за проделанную работу, и болельщики уже заждались трофея.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Кубок России Алексей Селин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
20:22 · Кубок России
Деменко поделился эмоциями от суперфинала Кубка России
20:17 · Кубок России
Гладилин: Победа ЦСКА над «Краснодаром» — это заслуга Акинфеева
19:42 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Акинфеева: Он живая легенда ЦСКА
19:33 · Кубок России
Сёмин считает, что «Краснодар» скоро выиграет свой первый трофей
19:20 · Кубок России
Нигматуллин - о Суперфинале Кубка России: «Краснодару» чуть-чуть не повезло
19:18 · Кубок России
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Победа в Кубке была нужнее «Краснодару», чем ЦСКА» эксклюзив
18:55 · Кубок России
Карраскаль: «В суперфинале Кубка было очень тяжело»
18:03 · Кубок России
Боков: «Тренерский штаб ЦСКА смог создать семейную обстановку» 1
17:56 · Кубок России
Увидеть поднятие ЦСКА кубка России можно от первого лица видео
17:42 · Кубок России
Смородская назвала причину поражения «Краснодара» от ЦСКА в Суперфинале Кубка России 1
17:31 · Кубок России
Дьяков: «Суперфинал Кубка России был даже интереснее финала Лиги чемпионов» 1
16:17 · Кубок России
Зайнутдинов — о победе в Кубке России: «Мой самый счастливый день в ЦСКА»
15:15 · Кубок России
Алдонин отметил важность победы в Кубке России для молодых игроков ЦСКА
15:06 · Россия. Премьер-лига
Кучаев: «Приятно, что мы завоевали трофей, но всегда хочется большего»
14:21 · Кубок России
Ташуев: «В серии пенальти сработала магия Акинфеева»
Все новости