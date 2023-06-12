Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал поражение «быков» в суперфинале Кубка России от московского ЦСКА (1:1, по пенальти 5:6).

- Ожидалось, что матч будет более такой закрытый. Мне кажется, всё равно «Краснодар» смотрелся где-то немного поинтереснее. Тем более после пропущенного гола он чуть-чуть добавил. Да, не повезло с этими пенальти. В очередной раз «Краснодар» проигрывает серию пенальти в решающем матче Кубка России. Но мастерство Акинфеева никто не отменял. Он снова доказал, что всё ещё находится в полном порядке.