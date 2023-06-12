Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» объяснил, почему, по его мнению, «Краснодар» проиграл суперфинал Кубка России московскому ЦСКА (1:1, по пенальти 5:6).

- Я скажу вам очень важную вещь: виноват в проигрыше «Краснодара» тренер. Так и напишите. Ивич зря не поставил в ворота Сафонова. Он не учёл психологический фактор, понимаете? Он не психолог, этот тренер. Да, молодой Агкацев хорошо сыграл две игры, но вы видели, как он в последние минуты финала отбивал мяч перед собой? А при пенальти он вообще никакой. При этом Сафонов зарекомендовал себя как отражатель пенальти, чуть ли не 50 процентов их он отбивает. Это большое дело. И многие футболисты ЦСКА могли бы не забить, если бы в воротах был Сафонов, потому что на них влияла бы его уверенность. Посмотрите на последний пенальти, который Олусегун не забил. Акинфеев прямо как удав смотрел на него и сбил с толку. Сафонов два пенальти точно отразил бы. Хотя бы на последних минутах Ивичу надо было выпустить Сафонова. Он размялся бы, пока Агкацев лежал на поле и получал медицинскую помощь.