Ташуев: «В серии пенальти сработала магия Акинфеева»

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о результате суперфинала Кубка России, в котором московскому ЦСКА противостоял «Краснодар».

«ЦСКА правильно сделал, что играл позиционно, а «Краснодар» в позиционной атаке практически ничего не создал. Позиционная атака - самое сложное в футболе. А в серии пенальти сработала магия Акинфеева», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Основное время суперфинала Кубка России завершилось вничью со счетом 1:1. Голами обменялись Фёдор Чалов и Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти победу отпраздновали «армейцы» - 6:5.