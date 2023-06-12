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Кубок России

Ташуев: «В серии пенальти сработала магия Акинфеева»

12 Июня 2023 • 14:21 Комментировать

Наставник грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о результате суперфинала Кубка России, в котором московскому ЦСКА противостоял «Краснодар».

«ЦСКА правильно сделал, что играл позиционно, а «Краснодар» в позиционной атаке практически ничего не создал. Позиционная атака - самое сложное в футболе. А в серии пенальти сработала магия Акинфеева», - передает слова специалиста «Матч ТВ».

Основное время суперфинала Кубка России завершилось вничью со счетом 1:1. Голами обменялись Фёдор Чалов и Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти победу отпраздновали «армейцы» - 6:5.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Игорь Акинфеев Сергей Ташуев
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