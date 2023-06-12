Колосков оценил судейство в суперфинале Кубка России

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков оценил уровень судейства в суперфинале Кубка России между московским ЦСКА и «Краснодаром».

«Судья ничего не испортил. За исключением того, что слишком вольно трактовал так называемую силовую борьбу, пропустил несколько серьезных фолов. В целом, справился с судейством», - передает слова Колоскова издание Sport24.

Напомним, что финальную встречу обслуживала бригада Владислава Безбородова. Матч завершился вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты «армейского» клуба - 6:5.