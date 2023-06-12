Габулов: «Победа ЦСКА в Кубке - заслуга тренерского штаба»

Экс-голкипер сборной России Владимир Габулов прокомментировал триумф московского ЦСКА в суперфинале Кубка России. В решающем матче турнира «армейцы» одолели «Краснодар».

«Хочется поздравить всех болельщиков ЦСКА, руководство, тренерский штаб, команду с долгожданным трофеем. Это заслуга тренерского штаба. Еще раз поздравляю всех причастных к успеху», - передает слова Владимира издание «Спорт-Экспресс».

Финальный матч Кубка России состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. В основное время команды расписали ничью со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее были «армейцы» - 6:5.