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Кубок России

Мендес: «Очень важно, что я завоевал кубок в свой первый год в России»

12 Июня 2023 • 13:20 Комментировать

Полузащитник московского ЦСКА Виктор Мендес высказался о победе команды в Кубке России. Напомним, что в воскресенье в финале этого турнира команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» в серии пенальти после ничьей 1:1.

«Я очень счастлив, у меня радостные эмоции. Думаю, это очень важно, что я завоевал кубок в свой первый год в России. Не знаю, самый ли важный трофей в карьере. Это мой первый титул в карьере, но я думаю, что у меня впереди ещё много побед. Но на данный момент это определенно один из самых счастливых моментов», - сказал Мендес, чьи слова передаёт ТАСС.

Ближайший официальный матч ЦСКА проведёт в субботу, 15 июля. В этот день команда Владимира Федотова будет играть против «Зенита» в матче за Суперкубок России. Битва за трофей пройдёт в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Что до Премьер-лиги, то старт следующего сезона намечен на 23 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виктор Мендес
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