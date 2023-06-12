Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Краснодар» должен был выиграть этот Кубок России по всем футбольным делам» эксклюзив

12 Июня 2023 • 12:52 Комментировать

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги финального матча Кубка России, где московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти 6:5).

- До матча я разговаривал с ребятами, с футболистами, и мы решили, что по идее «Краснодар» должен выиграть Кубок. По всем футбольным делам это просматривалось. Когда-то должно было «Краснодару» повезти. И когда, как не сейчас? Всё хорошо складывалось для команды, можно было несколько раз проигрывать по ходу этого Кубка. Да и в финале везение долго было на стороне «Краснодара».

Молодец Ивич, что на финал поставил в ворота Агкацева и выпустил защитника Арутюняна. Честно говоря, я ещё перед «Ахматом» думал, хватит ли тренеру силы воли выпустить молодых. Единственное, я бы легионеров поменьше использовал. Но, наверное, там нет другого варианта, просто их очень много в команде.

Ну и ЦСКА, честно говоря, что-то не очень понравился. Облякову и другим мастерства не хватает. Много команд одинаковых, поэтому трудно давать оценку. «Акрон» обыграл четыре подряд московские команды из Премьер-лиги. Здесь многое зависело от нервов, от того, кому больше повезёт, как судья отработает. Перед финалом говорили, что этот судья не «краснодарский». Ну а получилось так, как получилось.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Кубок России Александр Чугунов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
13:21 · Кубок России
Карраскаль — о Кубке России: «Я очень счастлив, это очень важная победа для меня»
13:20 · Кубок России
Мендес: «Очень важно, что я завоевал кубок в свой первый год в России»
12:26 · Кубок России
Игрок ЦСКА Медина - о победе в Кубке России: «Невероятно счастлив»
11:56 · Кубок России
Ионов прокомментировал поражение «Краснодара» от ЦСКА в Кубке России
11:38 · Россия. Премьер-лига
Ионов — о своём будущем: «Всё будет понятно после 15-16 числа»
11:35 · Кубок России
Сёмин оценил игру Акинфеева в суперфинале Кубка России
11:29 · Кубок России
Ахметов: «Поражение от ЦСКА в суперфинале - самое горькое в моей жизни»
11:24 · Кубок России
Олусегун: «Судья был за ЦСКА, он убил игру» 1
11:09 · Кубок России
Зделар: «Акинфеев - самый большой игрок в истории российского футбола»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Сперцян заявил, что его переход в «Спартак» или «Зенит» невозможен
10:29 · Россия. Премьер-лига
Алонсо анонсировал свой уход из «Краснодара»
10:27 · Кубок России
Широков: «Акинфеев лишний раз показал, кто в доме хозяин»
10:02 · Кубок России
Бабаев: «Акинфеев в очередной раз подтвердил, что он великий»
09:55 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «ЦСКА провёл неплохой сезон, поздравляю их»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Акинфеев — полкоманды в ЦСКА»
Все новости