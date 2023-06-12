Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвёл итоги финального матча Кубка России, где московский ЦСКА одержал победу над «Краснодаром» (1:1, по пенальти 6:5).

- До матча я разговаривал с ребятами, с футболистами, и мы решили, что по идее «Краснодар» должен выиграть Кубок. По всем футбольным делам это просматривалось. Когда-то должно было «Краснодару» повезти. И когда, как не сейчас? Всё хорошо складывалось для команды, можно было несколько раз проигрывать по ходу этого Кубка. Да и в финале везение долго было на стороне «Краснодара».

Молодец Ивич, что на финал поставил в ворота Агкацева и выпустил защитника Арутюняна. Честно говоря, я ещё перед «Ахматом» думал, хватит ли тренеру силы воли выпустить молодых. Единственное, я бы легионеров поменьше использовал. Но, наверное, там нет другого варианта, просто их очень много в команде.

Ну и ЦСКА, честно говоря, что-то не очень понравился. Облякову и другим мастерства не хватает. Много команд одинаковых, поэтому трудно давать оценку. «Акрон» обыграл четыре подряд московские команды из Премьер-лиги. Здесь многое зависело от нервов, от того, кому больше повезёт, как судья отработает. Перед финалом говорили, что этот судья не «краснодарский». Ну а получилось так, как получилось.