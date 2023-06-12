Игрок ЦСКА Медина - о победе в Кубке России: «Невероятно счастлив»

Хавбек московского ЦСКА Хесус Медина прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.

«Я невероятно счастлив тому, что мы победили!» - передает слова полузащитника издание «Спорт-Экспресс».

Финальный поединок Кубка России состоялся на стадионе «Лужники» в воскресенье, 11 июня. В игровое время ЦСКА и «Краснодар» расписали мировую со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее были игроки «армейцев» - 6:5. Столичный клуб в восьмой раз в истории стал обладателем кубка страны.

В минувшем сезоне Хесус провел 25 матчей в РПЛ, забил восемь голов и отдал семь ассистов.