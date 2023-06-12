Ионов прокомментировал поражение «Краснодара» от ЦСКА в Кубке России

Хавбек «Краснодара» Алексей Ионов высказался о поражении от московского ЦСКА в суперфинале Кубка России.

«Было понятно, что будет тяжёлый матч - всё же это финал. Команды не давали друг другу играть. Расстроены, что не удалось победить. Порадовали полные трибуны. Соскучились по такому», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

Финальный матч Кубка России состоялся на стадионе «Лужники». Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1. Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались «армейцы».