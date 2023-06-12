Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Ионов прокомментировал поражение «Краснодара» от ЦСКА в Кубке России

12 Июня 2023 • 11:56 Комментировать

Хавбек «Краснодара» Алексей Ионов высказался о поражении от московского ЦСКА в суперфинале Кубка России.

«Было понятно, что будет тяжёлый матч - всё же это финал. Команды не давали друг другу играть. Расстроены, что не удалось победить. Порадовали полные трибуны. Соскучились по такому», - приводит слова футболиста издание «Чемпионат».

Финальный матч Кубка России состоялся на стадионе «Лужники». Игровое время завершилось вничью со счетом 1:1. Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались «армейцы».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Алексей Ионов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
13:21 · Кубок России
Карраскаль — о Кубке России: «Я очень счастлив, это очень важная победа для меня»
13:20 · Кубок России
Мендес: «Очень важно, что я завоевал кубок в свой первый год в России»
12:26 · Кубок России
Игрок ЦСКА Медина - о победе в Кубке России: «Невероятно счастлив»
11:56 · Кубок России
Ионов прокомментировал поражение «Краснодара» от ЦСКА в Кубке России
11:38 · Россия. Премьер-лига
Ионов — о своём будущем: «Всё будет понятно после 15-16 числа»
11:35 · Кубок России
Сёмин оценил игру Акинфеева в суперфинале Кубка России
11:29 · Кубок России
Ахметов: «Поражение от ЦСКА в суперфинале - самое горькое в моей жизни»
11:24 · Кубок России
Олусегун: «Судья был за ЦСКА, он убил игру» 1
11:09 · Кубок России
Зделар: «Акинфеев - самый большой игрок в истории российского футбола»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Сперцян заявил, что его переход в «Спартак» или «Зенит» невозможен
10:29 · Россия. Премьер-лига
Алонсо анонсировал свой уход из «Краснодара»
10:27 · Кубок России
Широков: «Акинфеев лишний раз показал, кто в доме хозяин»
10:02 · Кубок России
Бабаев: «Акинфеев в очередной раз подтвердил, что он великий»
09:55 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «ЦСКА провёл неплохой сезон, поздравляю их»
09:39 · Россия. Премьер-лига
Колыванов: «Акинфеев — полкоманды в ЦСКА»
Все новости