Сёмин оценил игру Акинфеева в суперфинале Кубка России

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на победу ЦСКА в суперфинале Кубка России. В решающем матче «армейцы» взяли верх над «Краснодаром».

«Могу поздравить ЦСКА. В решающий момент суперфинала Игорь Акинфеев опять проявил своё неувядаемое мастерство. Всегда в таких моментах должны найтись игроки, которые решают исход», - приводит слова Сёмина издание «Чемпионат».

Финальный поединок турнира состоялся на стадионе «Лужники» в Москве. В игровое время команды не смогли выявить победителя, завершив встречу со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались футболисты ЦСКА – 6:5.