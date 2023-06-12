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Кубок России

Ахметов: «Поражение от ЦСКА в суперфинале - самое горькое в моей жизни»

12 Июня 2023 • 11:29 Комментировать

Хавбек «Краснодара» Ильзат Ахметов пообщался с представителями СМИ после финального поединка Кубка России против московского ЦСКА.

«Поражение от ЦСКА в суперфинале Кубка - самое горькое в моей жизни. Обидно, что мы стоим не там, где стоял ЦСКА на награждении. Надеюсь, мы ещё достигнем исторического трофея», - приводит слова полузащитника издание «Чемпионат».

Финальный поединок Кубка России состоялся на стадионе «Лужники» в воскресенье, 11 июня. Победу в серии послематчевых пенальти одержал ЦСКА со счетом 6:5. В игровое время была зафиксирована ничья – 1:1. Голы в активе Чалова и Кордобы.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Ильзат Ахметов
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