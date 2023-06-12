Зделар: «Акинфеев - самый большой игрок в истории российского футбола»

Хавбек московского ЦСКА Саша Зделар высказался об игре капитана и вратаря команды Игоря Акинфеева в суперфинале Кубка России против «Краснодара».

«Акинфеев нас спас и на все сто принес трофей клубу, капитан всегда готов прийти к нам на помощь. Игорь - легенда ЦСКА и самый большой игрок в истории российского футбола», - приводит слова легионера издание Sport24.

Финальный поединок Кубка России состоялся в минувший уик-энд. Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. Голы забивали форварды Фёдор Чалов и Джон Кордоба. В серии пенальти точнее оказались футболисты ЦСКА – 6:5.