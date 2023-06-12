Широков: «Акинфеев лишний раз показал, кто в доме хозяин»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков отметил игру вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева в финальном поединке Кубка России против «Краснодара».

«Сама игра была не очень, но нерв, пенальти, развязка - всё сопутствовало. Как обычно - Игорь великолепен! Всё сошлось. Акинфеев лишний раз просто показал, кто в доме хозяин», - передает слова Широкова издание «Чемпионат».

Суперфинал Кубка России состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились нападающие Фёдор Чалов и Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти точнее оказались «армейцы» - 6:5.