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Кубок России

Широков: «Акинфеев лишний раз показал, кто в доме хозяин»

12 Июня 2023 • 10:27 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Роман Широков отметил игру вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева в финальном поединке Кубка России против «Краснодара».

«Сама игра была не очень, но нерв, пенальти, развязка - всё сопутствовало. Как обычно - Игорь великолепен! Всё сошлось. Акинфеев лишний раз просто показал, кто в доме хозяин», - передает слова Широкова издание «Чемпионат».

Суперфинал Кубка России состоялся в Москве на стадионе «Лужники». Основное время встречи завершилось вничью со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились нападающие Фёдор Чалов и Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти точнее оказались «армейцы» - 6:5.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Игорь Акинфеев Роман Широков
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