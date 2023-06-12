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Кубок России

Ярошик: «Акинфеев доказал, что он - великий вратарь»

12 Июня 2023 • 08:56 Комментировать (1)

Экс-футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик высказался о триумфе «армейцев» в суперфинале Кубка России. В решающем поединке «армейцы» отпраздновали победу над «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти).

«Очень интересная игра. Здорово, когда у тебя есть такой вратарь, как Акинфеев, и ты можешь выиграть серию пенальти. Конечно, Акинфеев доказал, что он - великий вратарь, поэтому до сих пор играет», - приводит слова Ярошика издание Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Акинфеев провел 29 поединков, в которых пропустил 27 мячей. В 11 матчах Игорь сохранил ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Игорь Акинфеев Иржи Ярошик
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Комментарии (1)
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Cruyff
12 Июня 2023 в 09:02
что он великого совершил??? где его титулы ЧМ или ЧЕ или ещё ЛЧ нет их не никогда не будут у нас все привыкли всяких игрочишек типа Дзюбы или Акинфеева считать звёздами артистиков тоже звёздами всякие звёзды в Африке и вообще кругом одни звёзды
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