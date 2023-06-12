Ярошик: «Акинфеев доказал, что он - великий вратарь»

Экс-футболист московского ЦСКА Иржи Ярошик высказался о триумфе «армейцев» в суперфинале Кубка России. В решающем поединке «армейцы» отпраздновали победу над «Краснодаром» (1:1, 6:5 по пенальти).

«Очень интересная игра. Здорово, когда у тебя есть такой вратарь, как Акинфеев, и ты можешь выиграть серию пенальти. Конечно, Акинфеев доказал, что он - великий вратарь, поэтому до сих пор играет», - приводит слова Ярошика издание Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Акинфеев провел 29 поединков, в которых пропустил 27 мячей. В 11 матчах Игорь сохранил ворота в неприкосновенности.