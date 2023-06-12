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Кубок России

Игрок «Краснодара» - о поражении в суперфинале: «Эмоции только негативные»

12 Июня 2023 • 08:43 Комментировать

Защитник «Краснодара» Сергей Волков высказался касательно поражения от московского ЦСКА в суперфинале Кубка России.

«Эмоции только негативные. Были в шаге, но не хватило. Мы могли добавить, но все должно быть так, как должно быть. Не на все 100% удачный сезон, покажем в следующем году, что можем лучше», - приводятся слова Волкова на страницах издания «РБ Спорт».

В игровое время суперфинала была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Фёдор Чалов и Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти точнее оказались игроки «армейского» клуба – 6:5.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Волков
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