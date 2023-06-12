Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Радимов: «Что сложного забить пенальти Акинфееву?»

12 Июня 2023 • 07:29 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Валадислав Радимов высказался о пенальти в ворота голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Не понимаю, что сложного забить пенальти Акинфееву? Я это делал ещё 20 лет назад! И уже тогда Игорь тоже выходил с ленточки до удара, причём метров на пять!» - оставил сообщение Радимов в своих социальных сетях.

Напомним, что в воскресенье, 11 июня, состоялся суперфинал Кубка России между столичным ЦСКА и «Краснодаром». В игровое время команды не выявили победителя, завершив встречу со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались «армейцы» - 6:5.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Владислав Радимов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Июня
07:29 · Кубок России
Радимов: «Что сложного забить пенальти Акинфееву?»
07:24 · Кубок России
Ондуа отреагировал на победу ЦСКА в Кубке России
05:40 · Кубок России
Пономарёв: «Кубковая игра, настоящая»
00:22 · Кубок России
Быстров оскорбил Олусегуна, назвав «ослом»
11 Июня
23:49 · Кубок России
Ильзат Ахметов: «Мне показалось, что мы играли лучше» 1
23:48 · Кубок России
Агкацев: «Я вырос на матчах Акинфеева»
23:31 · Кубок России
Чанов: «Акинфеев сотворил и выиграл»
23:16 · Кубок России
​Масалитин: «Серия пенальти - это лотерея»
22:57 · Кубок России
Виллиан Роша: «Был счастлив сыграть в «Лужниках»
22:04 · Кубок России
Алдонин: «Это был драматичный и интересный Суперфинал»
21:47 · Кубок России
Газзаев похвалил молодого голкипера «Краснодара» Агкацева
21:43 · Кубок России
Газзаев: «Акинфеев уже 20 лет выступает на высшем уровне»
21:26 · Россия. Премьер-лига
Федотов рассказал, как ЦСКА может составить конкуренцию «Зениту»
21:15 · Россия. Премьер-лига
Наставник ЦСКА Федотов высказался о победе в Кубке России
20:53 · Кубок России
Зайнутдинов: «Эмоций уже просто нет, голос сел»
Все новости