Радимов: «Что сложного забить пенальти Акинфееву?»

Экс-полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Валадислав Радимов высказался о пенальти в ворота голкипера московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

«Не понимаю, что сложного забить пенальти Акинфееву? Я это делал ещё 20 лет назад! И уже тогда Игорь тоже выходил с ленточки до удара, причём метров на пять!» - оставил сообщение Радимов в своих социальных сетях.

Напомним, что в воскресенье, 11 июня, состоялся суперфинал Кубка России между столичным ЦСКА и «Краснодаром». В игровое время команды не выявили победителя, завершив встречу со счетом 1:1. В серии послематчевых пенальти точнее оказались «армейцы» - 6:5.