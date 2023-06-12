Ондуа отреагировал на победу ЦСКА в Кубке России

Камерунский футболист Гаэль Ондуа поделился впечатлениями от финального матча Кубка России, в котором московский ЦСКА встречался с «Краснодаром».

«Поздравляю «армейцев» с трофеем! Серия пенальти была увлекательной. Спасибо «Краснодару» за классный футбол! Это был финал достойных соперников», - оставил сообщение Ондуа в социальных сетях.

Напомним, что игровое время суперфинала Кубка России завершилось вничью со счетом 1:1. Голы забили Фёдор Чалов и Джон Кордоба. Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти, в которой точнее оказались московские футболисты – 6:5.