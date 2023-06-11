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Кубок России

Алдонин: «Это был драматичный и интересный Суперфинал»

11 Июня 2023 • 22:04 Комментировать

Бывший игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин поделился своими впечатлениями от Суперфинала Кубка России, в котором сегодня вечером «красно-синие» сошлись с «Краснодаром». Победить «армейцам» удалось лишь в серии послематчевых пенальти – 6:5. По ходу основного времени встречи ЦСКА открыл счёт с пенальти, но пропустил во втором тайме гол от Джона Кордобы.

«Это был достаточно драматичный, интересный, с нервом финал. «Краснодару» удалось даже переломить ход встречи, а в серии пенальти Игорь Акинфеев в очередной раз показал свой класс», - делится бывший футболист с ТАСС.

Напомним, что эта победа в рамках Кубка России стала для ЦСКА восьмой в истории. Теперь «армейцы» сразятся с питерским «Зенитом» в матче за Суперкубок страны, он намечен на 15 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Евгений Алдонин
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