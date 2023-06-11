Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

- Вы можете выделить явного фаворита встречи?

- Явного нет, на обеих командах лежит большая ответственность за завоевание трофея. Команды выглядят одинаково. Возможно, «быки» выглядят даже немного посвежее, но у них нет чувства удава - они не умеют додушивать соперника, ведя в счёте. С другой стороны, ЦСКА тоже не выглядит так уверенно, как выглядел в предыдущие годы. Мне бы хотелось увидеть победу «Краснодара». Получится, что вклад Галицкого в российский футбол можно будет отметить трофеем.

- Вы меня немного обескуражили.

- Почему?

- Многие почему-то уверены в победе ЦСКА.

- Думаю, многие были уверены в победе «Спартака» в последнем туре в Самаре. Не вижу у ЦСКА каких-то игровых преимуществ. Возможно, «армейские» защитники не смогу совладать со скоростью атаки «Краснодара», а нападающие ЦСКА не самые убедительные. Тот же Чалов играет раз от раза. Он поймал кураж в матче с «Ростовом», так что в ближайшие пару матчей он вряд ли будет таким же боеспособным. У него всё как в электрокардиограмме - есть скачок, затем затишье.

- Недавно Александр Гришин сказал, что Чалов - лучший российский нападающий, а Соболев - не конкурент Фёдору. Согласны?

- Если мы закроем глаза на полнейшую невоспитанность и необузданность Соболева, то я назову его более сильным нападающим, но это исключительно мой вкус. Для меня он злее, креативнее. Может, он не такой эстетский, но пользы от него как будто больше. Александру осталось научиться только вести себя поприличнее и научиться контролировать свои эмоции.

- Сам факт участия «Краснодара» в финале Кубка России свидетельствует о том, что вложения частных инвестиций в российский футбол потихоньку начинают вытеснять государственные деньги и показывают себя более эффективно?

Реклама

- Не только «Краснодар» у нас является частным клубом. Тот же «Ростов» - это клуб без государственной поддержки. Просто там несколько структур финансируют клуб. На мой взгляд, «Ростов» суммарно за последние десять лет показал больше, чем тот же «Краснодар». «Быки» лидеры по части вложений в материальную и техническую оснащённость. В целом футбол в России - нет тот вид спорта, в котором мы можем просто взять и удалить все государственные структуры. Основу благополучия европейских клубов обеспечивают высокие цены на билеты и телевизионные трансляции. Наш зритель не привык платить дорого за проход на стадион, а за трансляции тоже только в последнее время стали платить немного приличные деньги, но это в любом случае пока нельзя сравнить с европейским чемпионатами. Рекламные контракты тоже не так хороши. Пока в этих компонентах мы не выровняемся с европейскими чемпионатами, нельзя будет сказать о снижении финансового влияния государства на российский футбол. Честно говоря, не понимаю, почему у многих это вызывает такую аллергию. Как по мне, лучше пусть государство тратит на футбол, чем растащит по карманам. Меня государственные структуры в спорте не раздражают от слова совсем.