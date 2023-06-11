Газинский - о суперфинале Кубка России: «Галицкий заслуживает трофей»

Экс-полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказал мнение касательно предстоящего суперфинала Кубка России между «быками» и московским ЦСКА.

«Буду поддерживать «Краснодар», эта команда мне родная. Хочется, чтобы первый трофей был завоёван: Галицкий очень много делает для команды и точно заслуживает кубок», - приводит слова Газинского пресс-служба Российского футбольного союза.

Поединок «Краснодар» - ЦСКА состоится сегодня, 11 июня, на московском стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.