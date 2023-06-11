Сенников высказался о суперфинале «Краснодар» - ЦСКА

Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался касательно предстоящего суперфинала Кубка России между московским ЦСКА и «Краснодаром».

«У ЦСКА есть преимущество, что матч играют в Москве. Могу предположить, что ЦСКА забьёт в первом тайме - у них хорошая статистика. Но как закончится игра - непонятно», - приводятся слова Сенникова на страницах издания «Чемпионат».

Суперфинал Кубка России «Краснодар» - ЦСКА состоится сегодня, 11 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало противостояния запланировано в 17:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.