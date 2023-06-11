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Булыкин дал прогноз на матч «Краснодар» - ЦСКА

11 Июня 2023 • 09:56 Комментировать

Известный в прошлом нападающий Дмитрий Булыкин поделился прогнозом на суперфинал Кубка России, в котором московскому ЦСКА будет противостоять «Краснодар».

«ЦСКА сыграет первым номером, и все будет зависеть от «Краснодара» - смогут составить конкуренцию или нет. Не вижу скромное количество забитых мячей. Думаю, голов будет больше двух», - передает слова Дмитрия издание Sport24.

Финальный поединок турнира состоится в воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Начало запланировано в 17:00 по столичному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Дмитрий Булыкин
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