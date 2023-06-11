Нигматуллин назвал фаворита суперфинала Кубка России

Экс-голкипер московского «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от предстоящего суперфинала Кубка страны между столичным ЦСКА и «Краснодаром».

«ЦСКА является фаворитом в этом матче. Но и «Краснодар» приехал в Москву не просто так. Желаю «Краснодару» удачи в этом финале и завоевать наконец-то свой первый титул!» - приводятся слова Нигматуллина на страницах издания «Чемпионат».

Суперфинал Кубка России состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.