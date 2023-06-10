Каряка выбрал фаворита в суперфинале «Краснодар» - ЦСКА

Известный в прошлом футболист Андрей Каряка высказался касательно предстоящего суперфинала Кубка России, в котором силами померяются московский ЦСКА и «Краснодар».

«ЦСКА и «Краснодар» - играющие команды. Трудно прогнозировать, когда всё решается в одной игре, но армейцы больше выглядят фаворитами. Но в Кубке России уже было много сюрпризов», - приводятся слова Каряки на станицах издания «Чемпионат».

Суперфинал Кубка России состоится в воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени. Текстовую онлайн-трансляцию матча проведет Liveresult.ru.