Стало известно, сколько билетов продано на суперфинал Кубка России

Пресс-служба РФС отрапортовала о количестве проданных билетов на суперфинал Кубка России, в котором встретятся московский ЦСКА и «Краснодар». На эту встречу реализовано 46 тысяч билетов. Общая вместимость стадиона «Лужники», на котором пройдет матч, составляет 81 тысячу зрителей.

Решающий поединок турнира пройдет в воскресенье, 11 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что ЦСКА стал триумфатором Пути РПЛ, победив «Краснодар» (3:0, 1:1) на стадии ¼ финала. Что касается краснодарского коллектива, то «быки» вышли в суперфинал через Путь регионов.