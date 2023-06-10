Канчельскис дал прогноз на суперфинал Кубка России

Экс-нападающий национальной сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о суперфинале Кубка России, в котором московскому ЦСКА будет противостоять «Краснодар».

«В Кубке не бывает явных фаворитов. Тем более «Краснодар» в последнее время здорово играет с ЦСКА. Но у «армейцев» больше шансов. Мне кажется, они и победят», - приводятся слова Канчельскиса на страницах «Чемпионата».

Суперфинал Кубка России ЦСКА – «Краснодар» состоится в воскресенье, 11 июня. Решающий поединок турнира пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 17:00 по столичному времени.