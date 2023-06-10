Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Канчельскис дал прогноз на суперфинал Кубка России

10 Июня 2023 • 13:24 Комментировать

Экс-нападающий национальной сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о суперфинале Кубка России, в котором московскому ЦСКА будет противостоять «Краснодар».

«В Кубке не бывает явных фаворитов. Тем более «Краснодар» в последнее время здорово играет с ЦСКА. Но у «армейцев» больше шансов. Мне кажется, они и победят», - приводятся слова Канчельскиса на страницах «Чемпионата».

Суперфинал Кубка России ЦСКА – «Краснодар» состоится в воскресенье, 11 июня. Решающий поединок турнира пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 17:00 по столичному времени.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
13:37 · Кубок России
Стало известно, сколько билетов продано на суперфинал Кубка России
13:24 · Кубок России
Канчельскис дал прогноз на суперфинал Кубка России
13:21 · Кубок России
​«Краснодар» - ЦСКА: прогноз на суперфинал Кубка России – 11 июня 2023
12:19 · Кубок России
Бывший вратарь «Краснодара» Синицын: «Очень надеюсь, что «быки» победят в суперфинале Кубка России»
12:03 · Кубок России
Кузнецов считает, что в матче между ЦСКА и «Краснодаром» фаворита нет
11:32 · Кубок России
Чалов назвал сильные стороны «Краснодара»
10:47 · Кубок России
Пономарёв рассказал, чего нужно опасаться ЦСКА в суперфинале Кубка России
10:19 · Россия. Премьер-лига
«Марсель» включился в борьбу за Сперцяна
09:44 · Кубок России
Гордюшенко — о суперфинале Кубка России: «Мне кажется, ЦСКА выиграет»
09:30 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Федотов нашёл свою систему и не отступает от неё»
09:28 · Кубок России
Широков назвал фаворита суперфинала Кубка России
08:56 · Кубок России
Дивеев обратился к болельщикам ЦСКА перед суперфиналом с «Краснодаром»
07:47 · Кубок России
Сперцян описал главного тренера «Краснодара» тремя словами
07:34 · Кубок России
Сперцян: «Настрой на суперфинал против ЦСКА - всё или ничего»
09 Июня
23:12 · Кубок России
Деменко затруднился определить фаворита суперфинала Кубка России
Все новости