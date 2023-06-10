Пономарёв рассказал, чего нужно опасаться ЦСКА в суперфинале Кубка России

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем поединке «армейцев» против «Краснодара» в суперфинале Кубка России.

«В финале игрокам ЦСКА нужно опасаться всех футболистов «Краснодара». Потому что любой игрок может забить гол. Здесь нельзя на кого-то рассчитывать. Опасность будет исходить ото всех», - передает слова Пономарёва Betonmobile.

Суперфинал Кубка России ЦСКА – «Краснодар» состоится на столичном стадионе «Лужники» завтра, 11 июня. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.