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Кубок России

Пономарёв рассказал, чего нужно опасаться ЦСКА в суперфинале Кубка России

10 Июня 2023 • 10:47 Комментировать

Бывший футболист московского ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем поединке «армейцев» против «Краснодара» в суперфинале Кубка России.

«В финале игрокам ЦСКА нужно опасаться всех футболистов «Краснодара». Потому что любой игрок может забить гол. Здесь нельзя на кого-то рассчитывать. Опасность будет исходить ото всех», - передает слова Пономарёва Betonmobile.

Суперфинал Кубка России ЦСКА – «Краснодар» состоится на столичном стадионе «Лужники» завтра, 11 июня. Начало встречи запланировано в 17:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владимир Пономарёв
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