Широков назвал фаворита суперфинала Кубка России

Бывший футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков поделился мнением о предстоящем суперфинале Кубка страны. В решающем матче сойдутся московский ЦСКА и «Краснодар».

«Мой фаворит - ЦСКА. У «армейцев» в составе есть игроки, которые уже выигрывали трофей, плюс играют дома. Как бы что ни говорили, все равно домашний матч по большому счету», - приводит слова Широкова KP.RU.

Решающий поединок турнира состоится в Москве на стадионе «Лужники» в воскресенье, 11 июня. Начало матча между ЦСКА и «Краснодаром» запланировано в 17:00 по столичному времени.