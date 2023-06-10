Дивеев обратился к болельщикам ЦСКА перед суперфиналом с «Краснодаром»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев, который заключил с московским ЦСКА новый трудовой договор, высказался относительно предстоящей встречи с «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.

«Всех жду 11-го числа. У нас будет важный матч с «Краснодаром». Жду болельщиков на игре, чтобы они создали атмосферу и гнали нас вперёд. Мы должны и обязаны выигрывать кубок», - передает слова Дивеева пресс-служба «армейцев».

Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром» состоится в Москве на стадионе «Лужники». Дата проведения встречи – 11 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени.