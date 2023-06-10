Сперцян описал главного тренера «Краснодара» тремя словами

Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о главном тренере команды Владимире Ивиче.

«Тренер делает всё, чтобы клуб завоевал свой первый титул. Описать Ивича тремя словами? Дисциплина. Трудолюбие. Жёсткость. Благодаря мистеру мы сумели дойти до Суперфинала», - приводит слова полузащитника пресс-служба РФС.

Суперфинал Кубка России между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится на столичном стадионе «Лужники». Встреча пройдет в воскресенье, 11 июня, начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи проведет Liveresult.ru.