Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Сперцян: «Настрой на суперфинал против ЦСКА - всё или ничего»

10 Июня 2023 • 07:34 Комментировать

Один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян дал комментарий в преддверии суперфинала Кубка России против московского ЦСКА.

«Мы выйдем, чтобы победить. Нам нужно сплотиться, стоять друг за друга на поле, и только так мы сможем добиться победы. Хотим показать свой лучший футбол. Настрой на суперфинал - всё или ничего!» - приводит слова полузащитника «быков» пресс-служба Российского футбольного союза.

Финальный матч состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Эдуард Сперцян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
07:47 · Кубок России
Сперцян описал главного тренера «Краснодара» тремя словами
07:34 · Кубок России
Сперцян: «Настрой на суперфинал против ЦСКА - всё или ничего»
09 Июня
23:12 · Кубок России
Деменко затруднился определить фаворита суперфинала Кубка России
22:18 · Россия. Премьер-лига
Экс-голкипер «Краснодара» Синицын планирует завершить карьеру
22:15 · Кубок России
Масалитин высказался перед Кубком России
21:57 · Кубок России
Чалов назвал сложнейшего соперника для ЦСКА в Кубке России
18:15 · Кубок России
Радимов: Не понимаю, почему ЦСКА считают фаворитом в Суперфинале Кубка России против «Краснодара»
17:19 · Кубок России
Дьяков объяснил, почему считает ЦСКА фаворитом в матче с «Краснодаром»
17:03 · Кубок России
Кулик не смог назвать фаворита в суперфинале Кубка России
16:57 · Кубок России
Газзаев высказался о суперфинале Кубка России
16:16 · Кубок России
Вратарь «Краснодара» Агкацев: «Я хотел бы сыграть в суперфинале Кубка России»
14:34 · Кубок России
Алдонин высказался о суперфинале Кубка России
14:21 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Аякс» — очень хороший вариант для Сперцяна, из этой команды многие игроки уезжают в топ-клубы»
14:13 · Кубок России
Тихонов назвал фаворита суперфинала Кубка России
12:46 · Кубок России
Тошич назвал преимущество ЦСКА в суперфинале Кубка России
Все новости