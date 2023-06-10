Сперцян: «Настрой на суперфинал против ЦСКА - всё или ничего»

Один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян дал комментарий в преддверии суперфинала Кубка России против московского ЦСКА.

«Мы выйдем, чтобы победить. Нам нужно сплотиться, стоять друг за друга на поле, и только так мы сможем добиться победы. Хотим показать свой лучший футбол. Настрой на суперфинал - всё или ничего!» - приводит слова полузащитника «быков» пресс-служба Российского футбольного союза.

Финальный матч состоится на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по столичному времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.