Сёмин рассказал, чего ждёт от суперфинала Кубка России

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от встречи между столичным ЦСКА и «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.

«Жду интересного матча. Две команды показывают красивый футбол. Для меня в этом финале нет фаворита. Все будет зависеть от физической формы игроков на предстоящую игру», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Финальный поединок состоится на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 11 июня.

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги ЦСКА финишировал на втором месте в турнирной таблице, а краснодарцы заняли шестую строчку.