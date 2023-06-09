Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Сёмин рассказал, чего ждёт от суперфинала Кубка России

09 Июня 2023 • 11:44 Комментировать

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от встречи между столичным ЦСКА и «Краснодаром» в суперфинале Кубка России.

«Жду интересного матча. Две команды показывают красивый футбол. Для меня в этом финале нет фаворита. Все будет зависеть от физической формы игроков на предстоящую игру», - приводит слова специалиста издание «Спорт-Экспресс».

Финальный поединок состоится на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 11 июня.

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги ЦСКА финишировал на втором месте в турнирной таблице, а краснодарцы заняли шестую строчку.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Юрий Сёмин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июня
12:11 · Россия. Премьер-лига
Ивич просит «Краснодар» сохранить Ионова
11:44 · Кубок России
Сёмин рассказал, чего ждёт от суперфинала Кубка России
11:35 · Россия. Премьер-лига
Наставник ЦСКА Федотов: «Задача – играть красиво, но и добиваться побед»
11:07 · Кубок России
Сычевой официально сменил фамилию и отчество 1
11:00 · Кубок России
Федотов – о Карраскале: «Приятно, что кто-то интересуется нашими футболистами»
09:52 · Кубок России
Мор считает, что шансы «Краснодара» и ЦСКА в решающем матче Кубка России равны
09:20 · Кубок России
Деменко: «Сафонов вполне может настроиться на ЦСКА»
08 Июня
20:47 · Россия. Премьер-лига
Медина отреагировал на уход Щенникова из ЦСКА
20:29 · Кубок России
Червиченко: Надеюсь, «Краснодар» обыграет ЦСКА в Суперфинале Кубка России
20:08 · Кубок России
Пономарёв: «У ЦСКА большое преимущество перед «Краснодаром»
19:12 · Кубок России
Божович: Я не согласен, что ЦСКА – фаворит в матче с «Краснодаром»
16:45 · Кубок России
Агент: «Кади может сыграть против ЦСКА»
16:19 · Кубок России
Кечинов не видит фаворита в Суперфинале Кубка России
13:32 · Россия. Премьер-лига
В «Интернасьонале» высказались о будущем Мойзеса
11:59 · Кубок России
Нигматуллин рассказал, стоит ли вратарю «Краснодара» Сафонову выходить на поле в матче с ЦСКА
Все новости