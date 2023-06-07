Черчесов ответил, кто фаворит суперфинала Кубка России

Бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился мнением о суперфинале Кубка страны, в котором московский ЦСКА сыграет против «Краснодара».

«Кто фаворит суперфинала? Фаворитов нет в таком матче, обе команды хорошо играют в последних матчах. Поэтому главное, чтобы зритель заполнил стадион, и игра удалась», - передает слова Черчесова агентство ТАСС.

Суперфинал Кубка России ЦСКА – «Краснодар» состоится на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 11 июня. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.