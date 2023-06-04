Сёмин: «Краснодару» давно пора что-то выиграть»

Известный российский специалист Юрий Сёмин, поработавший в московском «Локомотиве» и «Ростове», коротко высказался о предстоящем финале Кубка России. По его словам, «Краснодару» уже пора взять трофей

«Давно уже пора «Краснодару» что-то выиграть», - передает слова тренера «Комсомольская правда».

В финале Кубка России «Краснодару» будет противостоять московский ЦСКА. Встреча состоится 11 июня на московском стадионе «Лужники».

По итогам сезона Российской премьер-лиги «Краснодар» финишировал на шестой позиции, а «армейский» клуб занял вторую строчку.